Stát od nového roku dostane další možnost, jak zmodernizovat své nehospodárné budovy. Pokud by využil energeticky úspornější technologie a zateplení, mohl by ročně ušetřit miliardy korun. Pomůže tomu novela zákona o rozpočtových pravidlech. Organizačním složkám státu, mezi něž patří například ministerstva, soudy, státní zastupitelství, Úřad vlády či Akademie věd, nově umožní využívat takzvané EPC (Energy Performance Contracting) projekty. Jde o jeden ze způsobů financování úsporných opatření.
EPC projekty se už osvědčily u příspěvkových organizací. Obecně fungují tak, že dodavatelé těchto projektů garantují dosažení energetických úspor, a pokud se tak nestane, dorovnávají rozdíl ze svého. Investoři zároveň nemusí nic platit. Dodavatelé investují vlastní prostředky, které zákazníci následně splácí z dosažených úspor.
Takovými projekty si prošlo například Národní divadlo, Rudolfinum, Kongresové centrum Praha nebo řada nemocnic.
Co se dočtete dál
- Proč je budoucnost EPC projektů nejistá.
- Z jakého důvodu se do nich organizační složky státu pustí až od příštího roku.
- V čem je pro tyto projekty rizikový soukromý sektor.
