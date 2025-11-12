Občanský demokrat Vlastimil Tlustý, lidovec Miroslav Kalousek, sociální demokrat Bohuslav Sobotka – tři muži, kteří vedli rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny a odrazili se z něj k dalšímu postupu v kariéře. Tlustý i Kalousek se v dalších volebních obdobích stali ministry financí, Sobotka, který už ministerskou funkci zastával, se dokonce prosadil na post premiéra. Vlivnou funkci ale zastával také Pavel Suchánek (ODS), který proslul hlavně výletem do Dubaje, kde si zahrál golf třeba se šéfem ČEZ a spolumajitelem Škody Transportation, přičemž to, kdo platil účty, bylo zahaleno mlhou, nebo Michal Kraus (ČSSD), kterému se kvůli jeho roli v aféře kolem investice do továrny v Ghaně říkalo kakaový král. Ti, místo aby pokračovali ve slibné politické dráze, ze sněmovny s ostudou odešli a své aféry – nejen ty zmíněné – museli vysvětlovat policii.
Středou počínaje je novým předsedou výboru, který například schvaluje větší přesuny v rozpočtu nebo projednává zprávy České národní banky, Vladimír Pikora, ekonom, jehož jméno má veřejnost na očích roky.
