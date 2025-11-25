Česká cena za PR – nejprestižnější ocenění projektů public relations v Česku – oslavila letos 20 let existence. Každoročně se klání účastní desítky společností, institucí a neziskových organizací. Jejich práce hodnotí téměř stovka seniorních odborníků ve třech kolech. S některými případovými studiemi se můžete seznámit na následujících stranách. Vítězné práce minulých ročníků jsou k dispozici na www.cenapr.cz.
Závěrečná fotografie z předávacího ceremoniálu byla pořízena 18. června 2025 v divadle Nová Spirála. Na snímku jsou držitelé vytouženého ocenění – sošky lemura, jejíž obří kopie zdobí kruhové pódium. Na začátku února 2026 otevře Česká cena za PR možnost přihlašovat projekty do dalšího ročníku.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Výroční publikace APRA.
