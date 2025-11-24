Otázky kolem vstupu do NATO a uznání ruské okupace ukrajinských území probere kyjevský lídr Volodymyr Zelenskyj až se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Na většině otázek v tzv. 28bodového plánu pro Ukrajinu, který předložil Trump, se prý ale zástupci Washingtonu a Kyjeva už shodli. Tvrdí to ruská i ukrajinská média navzdory tomu, že Kyjev je na komentáře k nedělní (23. listopadu) ženevské schůzce s americkými emisary výjimečně skoupý. Co se Ruska týče, to odmítlo závěry komentovat s tím, že výsledky ženevských jednání nemá k dispozici.
Map shows how European countries differ in their reactions to Trump’s 28-point peace plan for Ukraine. pic.twitter.com/xUgj5uDNwT— Xavi Ruiz (@xruiztru) November 24, 2025
Co se dočtete dál
- Kolik vojáků zůstane Ukrajině.
- Jaký bude osud Záporožské jaderné elektrárny.
- Co nebo kdo brání výměně zajatců a civilistů.
