Často se říká, že bohatství nepřežije tři generace. Ta první jej vybuduje, druhá udrží a třetí ztratí. V Česku dnes stojíme na bodu zlomu. Máme silnou generaci podnikatelů, kteří po roce 1989 vybudovali firmy a majetek a nyní řeší, jak ho předat. To, zda se jejich odkaz podaří nejen uchovat, ale i rozvíjet, záleží na tom, kdy a jak začnou otázku předávání řešit.
Poslední dobou v tomto ohledu pozorujeme významnou proměnu v přístupu podnikatelů. Ještě před pár lety bylo běžné, že otázku předávání majetku odkládali až na důchod. Dnes ji ale otevírají mnohem dříve, a to v průměru kolem padesátého roku života, tedy v době, kdy jsou na vrcholu své kariéry. Uvědomují si totiž, že předání není jednoduchý proces, který lze vyřešit ze dne na den. Po definitivním rozhodnutí je čeká série plánování, jednání s odborníky, příprav a reálných kroků, které se jen obtížně realizují bez notné dávky energie.
Co se dočtete dál
- Jaký zájem je o svěřenské fondy jako prostředek předání majetku?
- Jde o instrument jen pro ty nejbohatší?
- Jaká nedorozumění kolem fondů panují?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.