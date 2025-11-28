Co by to udělalo s Evropou, kdyby boje na Ukrajině skončily? Vrátili bychom se do stavu před rokem 2022, kdy sice panovala vzájemná nedůvěra, ale existovaly široké ekonomické vazby na Rusko? Nebo by nastalo něco úplně jiného a možná ještě znepokojivějšího?
Faktem je, že jakákoli dohoda příznivá pro Vladimira Putina, tedy dohoda, v níž Ukrajina fakticky ztratí svou suverenitu, by byla vřele přivítána Čínou.
Co se dočtete dál
- Jak by vypadaly podmínky mírové dohody, které by fakticky omezily ukrajinskou suverenitu.
- Jak by Čína využila porážku nebo rozpad Ukrajiny.
- Jak by Moskva zacházela s ukrajinskými ozbrojenými silami po porážce.
