Co by to udělalo s Evropou, kdyby boje na Ukrajině skončily? Vrátili bychom se do stavu před rokem 2022, kdy sice panovala vzájemná nedůvěra, ale existovaly široké ekonomické vazby na Rusko? Nebo by nastalo něco úplně jiného a možná ještě znepokojivějšího?

Faktem je, že jakákoli dohoda příznivá pro Vladimira Putina, tedy dohoda, v níž Ukrajina fakticky ztratí svou suverenitu, by byla vřele přivítána Čínou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak by vypadaly podmínky mírové dohody, které by fakticky omezily ukrajinskou suverenitu.
  • Jak by Čína využila porážku nebo rozpad Ukrajiny.
  • Jak by Moskva zacházela s ukrajinskými ozbrojenými silami po porážce.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.