Měl to být cimrmanovský „šrapnel“, nebo tzv. úkrok stranou? Uklizení Filipa Turka z původně zvažovaného postu ministra zahraničí na ministerstvo životního prostředí vypadalo od Motoristů jako mazaný tah. Na první pohled by zabili dvě mouchy jednou ranou – Turek, který se mnohokrát v minulosti prezentoval „zábavným hajlováním“, by v dnešní „hyperkorektní době“ s tímto koníčkem neuspěl, obzvláště ne v zahraničí. A Petr Macinka, který svůj život dlouhodobě spojuje s Václavem Klausem, jehož kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ kdysi aspirovala na větší počet výtisků, než kolika se může chlubit Bible, působí na experty z oblasti životního prostředí zhruba jako nejmenovaná firma u řeky Bečvy na tamní ryby.
Nutno ale dodat, že ani po této výměně Filip Turek u prezidenta Petra Pavla jako kandidát na ministra neprošel.
Co se dočtete dál
- Kdo skončí na ministerstvu životního prostředí?
- Jaká bude úloha nového ministra?
- Co všechno bude mít v gesci?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.