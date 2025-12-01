Souboj světových mocností o vliv ve třetích zemích se vyostřuje. Když eurokomisař odpovědný za mezinárodní partnerství Jozef Síkela nedávno vystoupil na fóru v Uzbekistánu, místní politici měli ještě v hlavě čerstvé jednání s americkou vládou.
Těsně předtím – jen pár dní po Síkelově návštěvě Zambie – přiletěl do africké země čínský premiér. Evropa se v této stále zrychlující geopolitické hře snaží hrát rovnocennou roli a podle Síkely se jí to daří. „Svět nás bere vážněji než dřív,“ říká v rozhovoru pro HN bývalý ministr průmyslu a obchodu. Zároveň však otevřeně uvádí, že EU zůstává pomalejším partnerem a některé příležitosti jí mohou utéct, pokud své rozhodování nezrychlí.
Poté co jste loni nastoupil do funkce eurokomisaře, jste říkal, že chcete z Evropy udělat globálního hráče, ne jen plátce. Od té doby jste objel desítky zemí. Daří se vám to?
Samozřejmě by bylo dobré, kdyby to šlo rychleji, ale udělali jsme velký kus práce. Evropská strategie Global Gateway je dnes vidět mnohem víc a naše partnerské země už dobře chápou, o co nám jde a jaké konkrétní projekty nabízíme. Zároveň jsme si jasněji nastavili priority, takže se soustředíme na to podstatné.
Pomohla i změna v geopolitické situaci. Větší tlak velmocí, jako je USA, Rusko nebo Čína, vede řadu zemí k tomu, že víc ocení naši nabídku rovnocenného partnerství. Chtějí investice, přenos technologií, pracovní místa a čistou industrializaci. Tohle téma dnes silně zaznívá třeba na Blízkém východě nebo v Africe.
