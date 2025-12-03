Zemědělec, který si pronajímá půdu, by podle hnutí ANO měl mít na pozemek v případě jeho prodeje předkupní právo. Jinými slovy, majitel půdy by musel nejprve nabídnout její odkup zemědělci, jenž si ji pronajímá. Pak by už jen záleželo, jestli jeho nabídku dokáže přebít někdo další. Jenže tento záměr vyvolává kontroverze. Zatímco poslanci hnutí ANO tvrdí, že jde o ochranu zemědělců, opozice kritizuje, že takový návrh nahraje holdingu Agrofert, jehož vlastníkem je šéf hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš.
