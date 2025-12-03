Zemědělec, který si pronajímá půdu, by podle hnutí ANO měl mít na pozemek v případě jeho prodeje předkupní právo. Jinými slovy, majitel půdy by musel nejprve nabídnout její odkup zemědělci, jenž si ji pronajímá. Pak by už jen záleželo, jestli jeho nabídku dokáže přebít někdo další. Jenže tento záměr vyvolává kontroverze. Zatímco poslanci hnutí ANO tvrdí, že jde o ochranu zemědělců, opozice kritizuje, že takový návrh nahraje holdingu Agrofert, jehož vlastníkem je šéf hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.