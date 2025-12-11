Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámila záměr přesunout sídlo své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do Česka. PPF Group je hlavní holdingovou společností skupiny PPF, která působí ve 25 zemích v různých oborech. Celý proces má být dokončený v první polovině roku 2026, sdělila Amalar ve čtvrtek v tiskové zprávě. PPF Group se po dokončení celého procesu stane daňovým rezidentem Česka.
