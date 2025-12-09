Pracoval pro Andreje Babiše i Petra Kellnera. Většinu své kariéry se věnoval chemickému průmyslu, podílel se na miliardových transakcích v Česku i zahraničí. V Agrofertu byl šest let po Babišovi nejdůležitějším manažerem, ve Švýcarsku řídil expanzi tamního obchodníka s hnojivy a komoditami, v PPF měl na starosti telekomunikační byznys a hledání globálního partnera pro toto odvětví.

Spojení sil s větším hráčem měl za úkol i v nynějším působišti – chemické divizi skupiny Kaprain Karla Pražáka. Do ní spadá i pardubická chemička Synthesia. A její momentálně nejcennější část, výrobu nitrocelulózy, kupuje zbrojovka Colt CZ. Kaprain za to získá jak peníze, tak hlavně akcie Coltu a stane se jeho třetím největším akcionářem. Transakci v úterý schválil český antimonopolní úřad, čeká se ještě na povolení v zahraničí a obchod by mohl být dotažen začátkem příštího roku.

Jan Kadaník v rozhovoru pro HN popisuje vznik dohody s Coltem a říká, co bude s dalšími částmi chemické divize Kaprainu. Manažer, který má i švýcarské občanství, srovnává život i ekonomiku ve Švýcarsku s Českem a hodnotí kondici evropského průmyslu a environmentální politiku.

Jak vznikala dohoda s Coltem?

