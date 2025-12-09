Pracoval pro Andreje Babiše i Petra Kellnera. Většinu své kariéry se věnoval chemickému průmyslu, podílel se na miliardových transakcích v Česku i zahraničí. V Agrofertu byl šest let po Babišovi nejdůležitějším manažerem, ve Švýcarsku řídil expanzi tamního obchodníka s hnojivy a komoditami, v PPF měl na starosti telekomunikační byznys a hledání globálního partnera pro toto odvětví.
Spojení sil s větším hráčem měl za úkol i v nynějším působišti – chemické divizi skupiny Kaprain Karla Pražáka. Do ní spadá i pardubická chemička Synthesia. A její momentálně nejcennější část, výrobu nitrocelulózy, kupuje zbrojovka Colt CZ. Kaprain za to získá jak peníze, tak hlavně akcie Coltu a stane se jeho třetím největším akcionářem. Transakci v úterý schválil český antimonopolní úřad, čeká se ještě na povolení v zahraničí a obchod by mohl být dotažen začátkem příštího roku.
Jan Kadaník v rozhovoru pro HN popisuje vznik dohody s Coltem a říká, co bude s dalšími částmi chemické divize Kaprainu. Manažer, který má i švýcarské občanství, srovnává život i ekonomiku ve Švýcarsku s Českem a hodnotí kondici evropského průmyslu a environmentální politiku.
Jak vznikala dohoda s Coltem?
Co se dočtete dál
- Jak vnikal obchod Kaprainu s Coltem.
- Jak je na tom chemický byznys Karla Pražáka.
- Jak vypadala cesta Jana Kadaníka od Babiše ke Kellnerovi.
- Čeho si váží na Švýcarsku a co si myslí o Green Dealu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.