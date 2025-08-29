Dlouho očekávaný prodej pardubické chemičky Synthesie, která od roku 2024 patří podnikateli Karlu Pražákovi, je konečně tu. Přesněji řečeno prodej její části. I tak jde letos o zatím největší oznámenou domácí transakci. Majitel skupiny Kaprain, hokejové Sparty, mediální skupiny Mafra a nově také fotbalových Pardubic se na rozsáhlém obchodu dohodl s tuzemským zbrojařem Reném Holečkem a jeho skupinou Colt CZ Group.
Co se dočtete dál
- Kdo další měl o Synthesii zájem.
- Proč je pro Pražáka obchod důležitý.
- Z čeho se skládá kupní cena.
