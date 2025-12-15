V polovině října nápojářskou skupinu Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW) její věřitelé nemilosrdně poslali do konkurzu. Výrobce známých a chuťově výrazných minerálek jako Bílinská kyselka a Zaječická hořká dluží zhruba 600 věřitelům bezmála půl miliardy korun. Většinou jde o investory do skupinových dluhopisů.
Dlužník i hlavní věřitelé, kteří nakonec celý insolvenční proces ovládli, od začátku hovoří o ambici vrátit všem věřitelům sto procent z jejich pohledávek. O tom, zda se to skutečně povede, ale rozhodne prodejní proces podniku, který v těchto dnech startuje.
Co se dočtete dál
- Kdo organizuje prodej nápojářské skupiny.
- Jak na tom skupina je.
- Kdo jsou hlavní zájemci a proč.
- Co by ještě prodej mohlo zkomplikovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.