Ministři a dvě ministryně zasedli ve svých úřadech, takže si můžeme položit otázku, jaká bude třetí vláda Andreje Babiše. Předvede, podobně jako její dvě předchůdkyně z let 2017 až 2021, pouhé místně obvyklé populistické představení, po kterém zůstane Česko v zásadě nepoškozené, pouze zatížené vyššími dluhy? Nebo udělá do podstaty demokratického systému a zahraničních vazeb Česka tak hluboké zářezy, že bude jen velmi obtížná cesta zpět?
Definitivní odpověď neznáme, ale několik indicií nás může varovat, že to nemusí dopadnout dobře.
Předně je to politická scénografie, která nástup nové české vlády provází. Navenek vše probíhá klidně, civilizovaně. Ale aktéři tu mimoděk, tu zcela záměrně, vyvolávají dojem, že má jít spíše o jakýsi revoluční zlom, za kterým se už už otevírá ráj, než o konvenční předání moci ve standardní demokratické zemi zatížené běžnými provozními problémy.
Premiér během svého jmenování prohlašuje, že z Česka udělá „nejlepší místo pro život na celé planetě“. Jeho propagandisté tvrdí, že sotva vláda nastoupila, už se lidé na sebe více usmívají. A jeden z ministrů dokonce v den nástupu vyhlásil, že v Česku skončila klimatická krize.
Těžko se ubránit asociacím na budovatelské nadšení ne tak dávné doby, kdy se poroučelo větru, dešti a zpívalo se, že „už rozvil čas a voní nadějemi/svobody, slunce, prší z oblaků“, aby to pak dopadlo... no vy víte jak.
Co se dočtete dál
- Co svědčí o tom, že nová vláda bude chtít otočit kormidlem Česka více než zdrávo.
- Jak se na tom budou podílet obecné mechanismy připisování viny.
- Proč pokud bude Babiš protrumpovský, bude zároveň proputinovský.
