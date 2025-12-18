Vím, kolik mých kamarádů Vánocemi pohrdá. Prý svátky klidu – ale koukejte na ten shon! Plná nákupní střediska, práce nad hlavu, samé dopravní špičky, všemu vládne zisk. Jakýpak klid, hlavní je přece růst. Prý svátky míru – a koukejte na tu nenávist! Rusko drtí Ukrajinu, vlk si vždy beránka vezme, silnější si vždy prosadí svou, světu vládne tank a válka.

Jenže: i kdyby tomu tak nakrásně (naškaredo?) bylo, i zisk a válka mají nějaký cíl. Ani zisk, ani válka není nic, co by bylo samo pro sebe. Jak zisk, tak válka jsou přece prostředkem k něčemu, nejsou samotným cílem. A jaký cíl by mohl být dostatečně obecný na to, aby se dal shrnout do jednoho obecného principu? Co třeba: aby měl člověk, inu, klid.

