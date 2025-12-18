Vím, kolik mých kamarádů Vánocemi pohrdá. Prý svátky klidu – ale koukejte na ten shon! Plná nákupní střediska, práce nad hlavu, samé dopravní špičky, všemu vládne zisk. Jakýpak klid, hlavní je přece růst. Prý svátky míru – a koukejte na tu nenávist! Rusko drtí Ukrajinu, vlk si vždy beránka vezme, silnější si vždy prosadí svou, světu vládne tank a válka.
Jenže: i kdyby tomu tak nakrásně (naškaredo?) bylo, i zisk a válka mají nějaký cíl. Ani zisk, ani válka není nic, co by bylo samo pro sebe. Jak zisk, tak válka jsou přece prostředkem k něčemu, nejsou samotným cílem. A jaký cíl by mohl být dostatečně obecný na to, aby se dal shrnout do jednoho obecného principu? Co třeba: aby měl člověk, inu, klid.
Co se dočtete dál
- Proč se před Vánoci zvyšuje shon a spotřeba.
- Jaká je skutečná role zisku jako prostředku ve vztahu k lidským cílům.
- Proč i válka směřuje k touze po klidu a jak to mění naše vnímání síly.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.