Novou dohodu o okamžitém příměří podepsaly o víkendu Thajsko a Kambodža, napsala agentura Reuters. Předcházelo tomu třídenní jednání zástupců obou zemí. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už vyžádal přes 40 obětí. Nyní o něm mají dál jednat vysocí představitelé obou zemí a Číny. Příměří přivítaly Evropská unie a OSN.
Obě země souhlasily i s tím, že civilisté žijící v blízkosti hranic, kde vojáci obou zemí bojují, se mohou vrátit domů. Thajsko se také zavázalo vrátit 18 kambodžských vojáků, pokud do 72 hodin nebude klid zbraní narušen.
Obě znesvářené země podepsaly rozšířené příměří na konci října v malajsijské metropoli Kuala Lumpur, čemuž přihlížel americký prezident Donald Trump. Ten na obě země vyvíjel ekonomický nátlak, aby ukončily přeshraniční spor, který vypukl na konci května, když po přestřelce s Thajci zahynul kambodžský voják.
Boje se opět naplno rozhořely na začátku tohoto měsíce, od té doby zahynulo na obou stranách nejméně 47 lidí, píše AFP. Své domovy muselo opustit na půl milionu lidí na kambodžské straně a zhruba 400 000 v Thajsku.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje hlavní přístupové cesty k objektu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist