Hodně štěstí, pokoje a vyrovnanosti v novém roce. Zní to jako banální přání, ale ruku na srdce: co bychom dnes dali za to, aby se v rozděleném a rozhádaném Česku i světě vyplnilo. Bohužel, v éře ofenzivy našich „budelípů“ i putinovských „odstraňovačů příčin konfliktu“ působí vinš klidu málem jako provokace nebo bláznovství. Na druhou stranu, zázraky se občas dějí. Jako třeba před 120 lety na Moravě, kde rozum a dobrá vůle k politickému kompromisu proměnily vykročení do nového roku 1906 z hrozící česko-německé řeže v idylu smíru. Přesněji řečeno, ve svérázné národnostní vyrovnání, které do historie vstoupilo pod názvem Moravský pakt.
Jak na Moravě došlo k dohodě mezi Čechy a Němci.
