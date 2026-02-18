Že náš svět opakuje tragickou zkušenost 30. let minulého století, slýcháme už dlouho. Zrovna v těchto dnech jsou však pocity déjà vu zvlášť opodstatněné.
Kulisy ruské okupace části Ukrajiny (tzv. speciální vojenská operace) jsou totiž zoufale podobné jako při vpádu Hitlerovy armády do demilitarizovaného Porýní (operace Wünterübung), pro který se nacistický diktátor definitivně rozhodl před 90 lety, v polovině února 1936.
Co se dočtete dál
- Proč podle historika Roberta Kvačka měla válka začít už v roce 1936?
