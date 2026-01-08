Dell před rokem na veletrhu CES překvapil novým systémem pojmenování svých laptopů. Firma se inspirovala u Applu a místo zavedených značek XPS, Latitude nebo OptiPlex nasadila produkty s označením Dell, Dell Pro a Dell Pro Max. Byla to chyba.
Negativní reakce přišly rychle a byly tak hlasité, že firma na letošním ročníku CES představila nové modely se značkou XPS. Vedení naslouchalo i další kritice a změnilo i některé prvky svých elegantních laptopů a svůj marketing. O umělé inteligenci v PC je podle Dellu zbytečné mluvit.
Co se dočtete dál
- Jak Dell změnil znovuzrozené laptopy XPS a v čem jsou lepší než před rokem, před dvěma.
- Proč si firma myslí, že u počítačů nevychází sázka na umělou inteligenci.
- Co Dell připravuje u své herní značky Alienware.
