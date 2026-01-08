Dell před rokem na veletrhu CES překvapil novým systémem pojmenování svých laptopů. Firma se inspirovala u Applu a místo zavedených značek XPS, Latitude nebo OptiPlex nasadila produkty s označením Dell, Dell Pro a Dell Pro Max. Byla to chyba.

Negativní reakce přišly rychle a byly tak hlasité, že firma na letošním ročníku CES představila nové modely se značkou XPS. Vedení naslouchalo i další kritice a změnilo i některé prvky svých elegantních laptopů a svůj marketing. O umělé inteligenci v PC je podle Dellu zbytečné mluvit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Dell změnil znovuzrozené laptopy XPS a v čem jsou lepší než před rokem, před dvěma.
  • Proč si firma myslí, že u počítačů nevychází sázka na umělou inteligenci.
  • Co Dell připravuje u své herní značky Alienware.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.