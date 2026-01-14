Když přijde řeč na budoucnost firmy, je majitel nábytkářské společnosti Jech a otec pěti dětí nekompromisní. Rodinný podnik podle Pavla Jecha nemůže fungovat, pokud se dělí mezi více potomků. Ve firmě pracuje jeho nejstarší syn Marek, který má na starosti obchod, marketing a vývoj. Pokud splní otcovu podmínku a dostuduje, předá rodinný podnik právě jemu. „Kdybych dal všem podíl ve firmě, rodinu bych jen rozhádal. Zatím jsem stále vlastníkem já, ale mám sepsanou závěť. Je v ní přesně popsáno, jak má pokračování vypadat,“ říká Pavel Jech.

U zrodu podniku stál i dnes už docela známý příběh. Manželé Jechovi ještě za minulého režimu dlouho čekali na vysněnou sedací soupravu. Dorazila však červená, která se jim nelíbila. Obdivovatel skandinávského designu a od dětství zručný řemeslník se tehdy rozhodl raději vyrobit sedačku sám.

Soupravy dnes firma z východočeské Dobrušky vyrábí výhradně na zakázku. Čekací lhůta je čtvrt roku a nábytek míří do českých domácností i do zahraničí. Výrazný potenciál společnost postupně našla také v dodávkách pro pečovatelské domy. Podle poslední dostupné účetní uzávěrky za rok 2024 firma utržila téměř 168 milionů korun, zisk přesáhl 18 milionů. Za loňský rok by měly být tržby ještě o něco vyšší. Na podzim firma zvítězila v krajském kole soutěže Firma roku Královéhradeckého kraje a dostala se mezi pětici nejlepších v celostátním finále.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je podnikatelský příběh nábytkářské firmy Jech.
  • Proč je německý trh pro firmu stále tabu.
  • Proč si myslí, že jejich produkty nejsou drahé.
  • Proč „dědic“ firmy často jezdí na Ukrajinu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.