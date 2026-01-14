Když přijde řeč na budoucnost firmy, je majitel nábytkářské společnosti Jech a otec pěti dětí nekompromisní. Rodinný podnik podle Pavla Jecha nemůže fungovat, pokud se dělí mezi více potomků. Ve firmě pracuje jeho nejstarší syn Marek, který má na starosti obchod, marketing a vývoj. Pokud splní otcovu podmínku a dostuduje, předá rodinný podnik právě jemu. „Kdybych dal všem podíl ve firmě, rodinu bych jen rozhádal. Zatím jsem stále vlastníkem já, ale mám sepsanou závěť. Je v ní přesně popsáno, jak má pokračování vypadat,“ říká Pavel Jech.
U zrodu podniku stál i dnes už docela známý příběh. Manželé Jechovi ještě za minulého režimu dlouho čekali na vysněnou sedací soupravu. Dorazila však červená, která se jim nelíbila. Obdivovatel skandinávského designu a od dětství zručný řemeslník se tehdy rozhodl raději vyrobit sedačku sám.
Soupravy dnes firma z východočeské Dobrušky vyrábí výhradně na zakázku. Čekací lhůta je čtvrt roku a nábytek míří do českých domácností i do zahraničí. Výrazný potenciál společnost postupně našla také v dodávkách pro pečovatelské domy. Podle poslední dostupné účetní uzávěrky za rok 2024 firma utržila téměř 168 milionů korun, zisk přesáhl 18 milionů. Za loňský rok by měly být tržby ještě o něco vyšší. Na podzim firma zvítězila v krajském kole soutěže Firma roku Královéhradeckého kraje a dostala se mezi pětici nejlepších v celostátním finále.
Co se dočtete dál
- Jaký je podnikatelský příběh nábytkářské firmy Jech.
- Proč je německý trh pro firmu stále tabu.
- Proč si myslí, že jejich produkty nejsou drahé.
- Proč „dědic“ firmy často jezdí na Ukrajinu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.