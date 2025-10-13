Ve srovnání se švédskou značkou Ikea, evropskou i světovou jedničkou v maloobchodním prodeji nábytku, je opravdu malý, ale o to čilejší. Řeč je o dánském rodinném podniku Jysk. V roce 1979 ho založil Lars Larsen, který po zhruba 40 letech kvůli těžké nemoci předal v roce 2019 žezlo svému synovi Jacobu Brunsborgovi.

Ten pokračuje ve šlépějích již zesnulého otce – v rychlé expanzi na zahraniční trhy. Značka Jysk, klíčová součást konglomerátu Lars Larsen Group, v současné době podniká přibližně v padesátce zemí, kde asi ve 3600 prodejnách nabízí různý nábytek a bytové doplňky „ve skandinávském stylu“. Dánský rodinný podnik do Česka vstoupil v roce 2003, kdy na Černém Mostě v Praze otevřel svoji první prodejnu. A plánuje zde další rozšiřování.

