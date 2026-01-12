Zvláštní dlouhodobý pobyt pro ukrajinské uprchlíky, který loni spustila vláda Petra Fialy, měl nabídnout stabilnější status těm, kteří v Česku už delší dobu pracují a jsou ekonomicky soběstační. Program od začátku provázela kritika odborníků i zaměstnavatelských svazů, podle nichž byly vstupní podmínky nastavené příliš vysoko. Ministerstvo vnitra tehdy argumentovalo, že jde o pilotní kolo a po jeho vyhodnocení může dojít ke změkčení pravidel. Po podzimních sněmovních volbách se tak čekalo, zda nová vláda podmínky upraví.
Co se dočtete dál
- Proč ministerstvo trvá na přísných pravidlech.
- Co ukazují data z prvního kola.
- Co by znamenalo, kdyby část ukrajinských pracovníků odešla.
