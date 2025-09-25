Firmám v Česku zoufale chybí lidé. Přijmout kvalifikované zaměstnance ze zahraničí je složité a trvá to měsíce až roky. O to větší očekávání provázelo zavedení nového zvláštního dlouhodobého pobytu pro Ukrajince, kteří už v Česku pracují a odvádějí daně. Jenže na přísně nastavené podmínky dosáhla jen malá část žadatelů. Zatímco Česko filtruje, Polsko se chystá nabízet uprchlíkům novou tříletou kartu.
- Proč na zvláštní dlouhodobý pobyt dosáhl jen zlomek Ukrajinců.
- Jaké konkrétní podmínky vyřadily většinu žadatelů.
- Čím se liší český přístup od polského a proč Polsko volí vstřícnější cestu.
- Jaké dopady může mít přísná politika na český pracovní trh.
