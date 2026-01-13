Evropská unie až do loňska přitvrzovala v požadavcích na udržitelnost fungování firem a vykazování informací o ESG. Nyní ale EU zmírnila tempo, když evropským legislativním procesem prošel dvouletý odklad povinného reportingu pro společnosti druhé vlny.
V polovině prosince Evropský parlament zároveň odhlasoval zúžení okruhu společností, na které se bude reporting v budoucnu vztahovat. Nově se povinnost pravidelně zveřejňovat informace podle směrnice CSRD bude týkat pouze podniků s více než 1000 zaměstnanci a ročním obratem přes 450 milionů eur.
Co se dočtete dál
- Jak přesně se změní rozsah povinného reportingu podle nové unijní legislativy.
- Co přinese dvouletý odklad pro společnosti z druhé vlny.
- Jaký dopad má česká novela zákona o účetnictví.
