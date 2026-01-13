Celosvětový odbyt koncernu Volkswagen v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů. Podepsal se na tom především slabší prodej ve Spojených státech a Číně. Podnik to v pondělí uvedl v celoroční bilanci odbytu. Součástí koncernu je také automobilka Škoda Auto, podrobnosti o odbytu jednotlivých značek ale společnost zveřejní až 20. ledna.
Odbyt vozů v Evropě se podle Volkswagenu zvýšil, nárůst ale nedokázal vyrovnat propad na americkém a čínském trhu.
„Naše obchody ovlivnila zejména intenzivní konkurenční situace v Číně a cla a rovněž konec podpory elektromobility ve Spojených státech,“ uvedl obchodní ředitel Volkswagenu Marco Schubert. „Na druhé straně jsme dokázali svou silnou pozici v Evropě navzdory konkurenci upevnit. Totéž platí pro Jižní Ameriku,“ citovala ho agentura DPA.
V Číně, kde Volkswagen bojuje se silnou domácí konkurencí, prodal koncern v loňském roce 2,69 milionu vozů. To je o osm procent méně než v roce 2024. V Severní Americe se odbyt snížil o 10,4 procenta na 946 800 vozů. V Evropě koncern loni zvýšil odbyt na 3,38 milionu vozů všech značek, což je o 3,8 procenta více než v roce předchozím. V Jižní Americe činil nárůst 11,6 procenta na 663 tisíc vozů.
Rok 2026 bude ve znamení zlevňování a akčních slev na elektroauta a hybridy. Je k tomu hned několik důvodů
Ve čtvrtém čtvrtletí se celosvětový odbyt vozů koncernu Volkswagen snížil téměř o pět procent na 2,38 milionu. V Číně pokles činil 17,4 procenta a odbyt činil 720 tisíc vozů. Stejný procentuální pokles odbytu zaznamenal Volkswagen i v Severní Americe, tedy minus 17,4 procenta na 238 tisíc vozů.
Výrazně lepší čísla zaznamenal koncern v odbytu elektromobilů. Celosvětově jich z továrních pásů vyjelo 983 100, téměř o třetinu více než v předloňském roce. V Evropě činil nárůst 66 procent.
Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů. Součástí skupiny je vedle české automobilky Škoda Auto i německá automobilka Audi nebo španělské značky Seat a Cupra či výrobci luxusních vozů Bentley, Lamborghini a Porsche.
