Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci vzrostly meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení. Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 procenta, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 procenta, ceny služeb o 4,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který v úterý potvrdil svůj předběžný odhad.
Náklady vlastnického bydlení se v prosinci meziročně zvýšily o pět procent, nájemné pak zdražilo o 6,4 procenta. Za vodné lidé platili o 4,2 procenta více, za stočné o 3,7 procenta více a za teplo a teplou vodu o 1,6 procenta více. Elektřina naopak zlevnila o 5,1 procenta, tuhá paliva o 2,4 procenta a zemní plyn o 6,7 procenta.
„Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 3,3 procenta, vína o 0,7 procenta a tabákových výrobků o 6,6 procenta,“ uvedli statistici. Pivo meziročně zlevnilo o 0,8 procenta. Nealkoholické nápoje byly proti prosinci dražší o 3,5 procenta. Maso zdražilo o 4,3 procenta, mléko, sýry, vejce o 3,2 procenta a káva o 17,4 procenta. Za stravovací služby lidé platili o 4,5 procenta více, za ubytovací služby o 6,6 procenta více.
Inflace klesá, pocit dražšího života kvůli rostoucím cenám bytů i nájmů sílí
„Vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami rekreačních a kulturních služeb o sedm procent a dovolených s komplexními službami o 2,8 procenta,“ sdělil ČSÚ. Ceny oblečení naopak klesly o dvě procenta, v případě obuvi byl pokles o čtyři procenta. Pohonné hmoty a oleje zlevnily o 4,8 procenta.
V jednotlivých měsících loňského roku se tempo meziroční inflace pohybovalo mezi dvěma a třemi procenty. Výjimkou byl duben, kdy růst cen dosáhl 1,8 procenta. Nejvyšší inflace byla v červnu, a to 2,9 procenta. Celkově loňskou inflaci ovlivnilo zejména zdražování potravin a nealkoholických nápojů.
Statistici v úterý také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za loňský listopad, kdy ceny vývozu a dovozu opět meziročně klesly. Vývozní ceny oproti listopadu 2024 klesly o 4,7 procenta a dovozní o 5,4 procenta. Meziměsíčně ceny vývozu poklesly o 0,3 procenta a ceny dovozu o 0,1 procenta. „V listopadu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny značným meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.
Značně klesly ceny elektřiny, v dovozu o 19,4 procenta a ve vývozu o deset procent. V dovozu meziročně klesly výrazně i ceny ropy a zemního plynu, a to o 26,3 procenta.
