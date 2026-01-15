Loni na jaře uzavřelo ministerstvo průmyslu s polostátní společností ČEZ smlouvu o odkupu 80procentního podílu ve společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II). Jde o společnost, která je investorem dvou nových jaderných bloků v lokalitě stejnojmenné elektrárny na Vysočině. Takzvané malé zestátnění ČEZ mělo zajistit, že dlouhodobý a nákladný projekt nových reaktorů neohrozí zbylou část energetické společnosti a majetek jejích menšinových akcionářů. Téměř devět měsíců po oznámení transakce však stát ČEZ za EDU II nezaplatil.

  • Proč ČEZ zatím neobdržel peníze za prodej podílu v EDU II.
  • Jak to souvisí s dotováním cen elektřiny novou vládou.
  • Proč stát zatím nemůže na nové bloky poskytnout výhodnou půjčku.
  • Jak se prozatím financuje výstavba nových jaderných bloků.
