Obrat e‑shopů v Česku loni meziročně vzrostl o šest procent na 206 miliard korun. Vyplývá to z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a on‑line srovnávače Heureka. Vyšší než 200 miliard korun byly tržby podruhé v historii, poprvé se tak stalo v roce 2021, kdy poptávka rostla vlivem pandemie covidu‑19. Stejně jako v minulých letech i loni tvořily největší část tržeb prodeje elektroniky.
„Je to velký úspěch a potvrzení toho, že Česko patří v on‑line prodeji na evropskou špičku. Věřím, že nás čeká i růst podílu na celém českém maloobchodu, který se nyní pohybuje okolo 15 procent,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. „Nelze sice očekávat skokové změny tak, jako tomu bylo v minulosti, ale předpokládám další plynulé zvyšování internetových prodejů,“ doplnil.
Tržby malých a středních e‑shopů loni meziročně stouply v průměru o 15 procent na 91 miliard korun, uvedl Jan Hospodka, provozní ředitel společnosti Shoptet, která nabízí řešení pro tvorbu a správu internetových obchodů.
„Ukazuje se tak, že Češi jsou při nakupování na internetu věrní lokálním značkám a obchodníkům, kteří tak úspěšně ustáli dopady inflace i nástup asijských on‑line tržišť,“ dodal. Očekává, že i v letošním roce tržby malých a středních e‑shopů porostou meziročně dvouciferným tempem.
I když je elektronika pro e‑shopy dlouhodobě nejdůležitější kategorií, loni se její podíl na celkovém obratu snížil asi o dva procentní body na 25,7 procenta. Ani v ostatních případech se pořadí nejoblíbenějších kategorií ve srovnání s rokem 2024 příliš nezměnilo, po elektronice s podílem asi deseti procent následovaly výrobky pro hobby a zahradu, další bylo s podílem okolo osmi procent vybavení do domácnosti.
„Ačkoli na úrovni jednotlivých kategorií došlo jen k minimálním změnám, data odhalila zajímavé trendy na úrovni konkrétních produktů. Výrazný nárůst zaznamenaly například sběratelské karty – segment, který pro zákazníky kombinuje nostalgii, zábavu a možný investiční potenciál,“ sdělila Heureka.
Zájem o sběratelské karty podle ní v uplynulém roce vzrostl meziročně o 78 procent. Dalším skokanem byly koupací sudy, které si polepšily o 76 procent. Naopak nejhlubší propad – o 43 procent – Heureka eviduje u interaktivních karet či u trampolín, které si pohoršily o 40 procent.
