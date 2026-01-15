Kdyby si chtěl člověk dlouho a upřímně poplakat, není nad čtení souhrnných zpráv o digitalizaci z pera Nejvyššího kontrolního úřadu. Za desítky miliard (2020–2024 investice do digitalizace přesáhly 50 miliard, v letech 2012–2018 celkem 75 miliard) stát nabízí lidem i úředníkům spoustu papírových tabulek, formulářů a k tomu jako bonus neuvěřitelně složité procesy.
Už loni měl přitom každý obyvatel Česka právo komunikovat s úřady jen digitálně. Kdo si vzpomíná na projednávání příslušného zákona, jen zamáčkne slzu nad diskusí o tom, že papírová forma by přece jenom měla být zachována. Jak nyní spočítal NKÚ, digitalizovat se podařilo jen 18 procent služeb. A to ještě řada z nich zůstala na úrovni elektronického formuláře, na který úředníci posléze koukají s ustaraným výrazem, protože jim vlastně přidělává práci.
Co se dočtete dál
- Jak pokračuje digitalizace státní správy?
- Kde jsou největší problémy?
- Kolik stát už utratil?
