Zástupci slovenské vlády tento pátek podepíší se Spojenými státy dohodu o spolupráci v jaderné energetice. Již příští rok by pak tamní vláda ráda uzavřela kontrakt s americkou společností Westinghouse o výstavbě nového bloku v elektrárně Jaslovské Bohunice.
S šesti reaktory v relativně malé zemi se Slovensko přitom už dnes řadí mezi státy s mimořádně robustní jadernou energetikou. Premiér Robert Fico přesto dlouhodobě touží po ryze státním jaderném zdroji. Existující bloky totiž většinově ovládá holding EPH českého miliardáře Daniela Křetínského. Tato konstelace má vliv i na českou polostátní společnost ČEZ.
Co se dočtete dál
- V jaké společnosti chce Slovensko odkoupit podíl ČEZ.
- Proč Slovensko usiluje o kompletní ovládnutí jaderné firmy.
- Jaké aktivity by si naopak měl ČEZ na Slovensku ponechat.
- Jakým způsobem vybírá Slovensko dodavatele nového bloku.
