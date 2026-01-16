Mistrovství světa ve fotbale, které budou v červnu a červenci 2026 poprvé v historii hostit tři země: Spojené státy americké, Mexiko a Kanada, je největší svým herním objemem, ale i částkou, kterou jeho pořadatel FIFA inkasuje. Šampionát tím překoná všechny dosavadní sportovní podniky historie.

Mistrovství se poprvé v historii zúčastní 48 národních týmů (v Kataru v roce 2022 jich hrálo 32), z čehož vyplývá i rekordní počet zápasů, které se během více než měsíce odehrají, a sice 104. Letošní šampionát pracuje s vůbec největším objemem finančních prostředků v historii. FIFA počítá, že v aktuálním rozpočtovém cyklu utrží 11 miliard dolarů a náklady dosáhnou 10,9 miliardy. (Fotbalovou asociaci FIFA vyjde uspořádání mistrovství světa takzvaně na „kladnou nulu“. Funguje na neziskovém principu.) Některé odhady hovoří o příjmech v intervalu 11 až 14 miliard dolarů, v potaz ale berme raději oficiální rozpočet organizace FIFA. Na každý pád jde o částku, která je téměř dvojnásobná oproti předchozímu rozpočtovému cyklu z let 2019 až 2022, v jehož rámci proběhlo mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

  • Jaké jsou oficiální příjmy a výdaje FIFA v rozpočtovém cyklu 2023–2026?
  • Kolik konkrétně přinášejí televizní práva, prodej vstupenek a marketingové smlouvy?
  • Jaká část rozpočtu směřuje na pořádání mistrovství světa a kolik na podporu fotbalu a vzdělávání?
