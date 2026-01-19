Počet kyberútoků neustále roste a kvůli umělé inteligenci se také výrazně zdokonalují. Internetoví zločinci však k získání interních informací o společnostech v poslední době často využívají i další cesty, ke kterým nejmodernější technologie tolik nepotřebují. Jednou z nich je, že uplatí nespokojeného pracovníka firmy, jejíž data se snaží získat, a ten jim potřebné údaje sám vyzradí. Někteří zhrzení zaměstnanci dokonce tyto služby nabízejí sami, aby se zaměstnavateli pomstili.

  • Jak probíhal únik dat z firmy Crowdstrike, za který hacker zaplatil zaměstnanci přes půl milionu korun.
  • Proč peníze nejsou jedinou motivací „vynášečů“ a jakou roli hraje msta nebo nespokojenost s politikou Donalda Trumpa.
  • Jaký trik používá severokorejský režim k infiltraci západních firem pomocí nastrčených IT pracovníků u online pohovorů.
  • Které společnosti jsou častým terčem inzerátů na darknetu a jak se proti vnitřnímu nepříteli bránit.
