Na dotaz, jaké jsou jeho hlavní cíle coby vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, odpovídá Robert Králíček nejprve trochu strojeně, že je to naplňování vládního programu ve zmíněných oblastech. S dalšími dotazy už ale poslanec a místopředseda hnutí ANO hovoří konkrétněji o potřebě vytvořit národní centrum hybridní obrany nebo vybudovat výcviková a náborová centra pro armádu, hasiče či policisty. A také o tom, v jakém stavu je digitalizace stavebního řízení a jak se naplní slibované pravidlo, že každou informaci bude moci stát moci vyžadovat po lidech jen jednou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč potřebujeme centrum hybridní obrany.
  • K čemu budou také sloužit výcviková centra.
  • Jak to vidí experti.
  • Co je potřeba udělat s digitalizací stavebního řízení.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.