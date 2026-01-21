Evropská komise by stanovila osevní plán: tři zprávy denně, recenzi týdně a komentář jednou za dva roky. Článek by měl povolený limit znaků. Přesáhneš? Pokuta za nadměrnou intenzitu psaní. Na složitější úvahy rovnou zapomeň – ty by mohly přispívat ke globálnímu oteplování, protože by zahřívaly mozkové závity čtenářů na vyšší teplotu. A největší dotace? Samozřejmě pro ekoredaktory. Ti by psali husím brkem na pergamen. Nesměli používat repelent, brát antibiotika, brufen ani antikoncepci. Prostě bio tvorba bez chemie.
