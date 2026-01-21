V současnosti se na evropský trh geneticky modifikované (GMO) plodiny téměř nedodávají, povolovací proces je totiž velmi složitý a nákladný. Proto se na evropském trhu prodávají jen dvě GMO plodiny, a to kukuřice odolná proti škůdci zavíječi kukuřičnému a krmná GMO sója. NGT plodina na evropském trhu není žádná. Jenže právě technologie NGT jsou podle odborníků neškodné a pro evropské zemědělce natolik výhodné, že k jejich omezení není důvod. „Současná legislativa EU ošetřující nakládání s GMO byla vytvořena ještě před objevem metod NGT. Je zastaralá nejen s ohledem na technologický pokrok, ale také na fakt, že v předních světových ekonomikách, jako jsou USA, Japonsko nebo Čína, se už NGT plodiny hojně využívají,“ říká Aleš Pečinka, molekulární biolog z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.