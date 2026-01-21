Koláček se před lety dopracoval k jejich receptu díky vzpomínce na žitný chléb, který jídával u svého dědečka. „Řekl jsem si, že bych takový chtěl zase jíst, a vyzkoušel jsem různé žitné chleby na trhu. Žádný mi ale tu původní chuť nepřipomínal. Tak jsem se rozhodl, že si jej upeču sám,“ vypráví historku o počátcích svého podnikání. Když vyladil tu správnou chuť, začali od něj chleby odebírat sousedé a známí. Společně se svou dcerou založil Koláček žitnou pekárnu a brzy prorazil na českém i německém trhu, kde se setkal s velkou poptávkou po celozrnném a žitném pečivu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se