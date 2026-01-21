Financování Evropské unie se neřídí nahodilými ročními výkyvy, ale stojí na pevných základech takzvaného víceletého finančního rámce. Aktuální sedmiletý rozpočet směřuje ke svému finále. Stávající rámec končí rokem 2027 a v evropských institucích již nyní vrcholí přípravy na start nového období. Pro zemědělce, kteří patří mezi největší příjemce unijních prostředků, jde o kritický moment.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se