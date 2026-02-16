Vláda mění pravidla pro zemědělce pro ochranu jejich půdy před erozí, tedy jejím odnosem vodou nebo větrem. Farmáři si roky stěžovali, že je předpisy svazují a pro některé pozemky jsou příliš přísné. Nyní budou mít od začátku března větší volnost si vybrat plodiny, které budou pěstovat. Ale také opatření, kterými budou půdu před erozí bránit.
Ještě větší změnu ale vláda teprve chystá.
Co se dočtete dál
- Vláda mění pravidla, která musí dodržovat zemědělci, aby ochránili půdu před erozí. Farmáři budou mít od začátku března větší volnost si vybrat plodiny, které budou pěstovat, i opatření, kterými budou svoji půdu před erozí chránit. Větší změnu ale vláda teprve chystá. Připravuje se zmenšit celkovou plochu, na které musí zemědělci alespoň nějaká opatření.
- Co farmáře nyní čeká a co na to experti.
- A na kolik a proč chce vláda změnit rozsah chráněné půdy do budoucna.
