Termín, do kterého mohli zájemci o post generálního ředitele Lesů České republiky posílat své přihlášky, ve středu vypršel. Podle zdrojů HN jsou mezi uchazeči čtyři známá jména, která v podniku buď v minulosti v manažerských funkcích působila, nebo dosud působí. Většina oslovených z lesnické komunity se ale shoduje na jméně hlavního favorita. Má jím být bývalý ředitel z období druhé vlády Andreje Babiše (ANO) Josef Vojáček. Ekonom a lesník, kterého tehdy premiér do funkce prosadil za údajné zvládnutí kůrovcové kalamity v jeho předchozím působišti u Vojenských lesů a statků.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké byly silné a slabé stránky Vojáčkova působení ve funkci.
  • A kdo další má o post zájem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.