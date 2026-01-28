Termín, do kterého mohli zájemci o post generálního ředitele Lesů České republiky posílat své přihlášky, ve středu vypršel. Podle zdrojů HN jsou mezi uchazeči čtyři známá jména, která v podniku buď v minulosti v manažerských funkcích působila, nebo dosud působí. Většina oslovených z lesnické komunity se ale shoduje na jméně hlavního favorita. Má jím být bývalý ředitel z období druhé vlády Andreje Babiše (ANO) Josef Vojáček. Ekonom a lesník, kterého tehdy premiér do funkce prosadil za údajné zvládnutí kůrovcové kalamity v jeho předchozím působišti u Vojenských lesů a statků.
Co se dočtete dál
- Jaké byly silné a slabé stránky Vojáčkova působení ve funkci.
- A kdo další má o post zájem.
