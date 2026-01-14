Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) sáhl k první velké personální změně ve svém resortu. Z vedení Lesů ČR odvolal generálního ředitele Dalibora Šafaříka s odkazem na to, že státní podnik podle něj přispěl k růstu cen dřeva nad úroveň okolních zemí. Dočasně jej nahrazuje výrobně-technický ředitel Libor Strakoš, nové výběrové řízení má být vypsáno v nejbližších dnech.

Lesy ČR jsou největším hráčem na trhu se surovým dřevem, a jejich obchodní politika tak ovlivňuje podmínky pro velkou část tuzemského zpracovatelského průmyslu. Šebestyán tvrdí, že podnik pod Šafaříkovým vedením nedokázal „naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo“ a zajišťovat dodávky za ceny, které by odpovídaly situaci v okolních zemích. „Nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ uvedl při oznámení personální změny.

Je nicméně otázkou, do jaké míry současný růst cen dřeva souvisí s kroky vedení Lesů ČR a do jaké míry jde o důsledek situace na trhu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co skutečně stálo za odvoláním šéfa Lesů ČR.
  • Proč je dřevo v Česku dražší než v okolních státech.
  • Jakou roli v tom hraje nastavení českého zpracovatelského průmyslu.
