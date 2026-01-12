Jak dostat z atmosféry oxid uhličitý ve skutečně velkém měřítku, aniž by to bylo technologicky náročné a finančně nákladné řešení? Skupina vědců včetně čtyř autorů z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe – přišla s návrhem, který se opírá o přírodní procesy fungující po tisíce let. Přebytečný uhlík by podle nich bylo možné ukládat splavováním dřeva z rozsáhlých severských lesů do Severního ledového oceánu. A tam ho nechat klesnout ke dnu. Popisují to ve svém článku publikovaném v časopise Climate Action, partnerském periodiku prestižního vědeckého časopisu Nature.
Co se dočtete dál
- Jak efektivně dostat vytěžené dřevo na dno oceánu.
- Proč by se i taková těžba měla ekonomicky vyplatit.
- Jaká rizika návrh obnáší.
