Nové sídlo státních lesů v Hradci Králové má být jednou z nejvelkorysejších dřevěných staveb v zemi. Přijít má na 1,5 miliardy korun a podle původních plánů ho měly Lesy České republiky (LČR) začít stavět příští rok. Fond zřízený kvůli projektu je však prázdný. Představitelé nové koalice a resortu navíc zatím k budoucnosti stavby ředitelství většinou mlčí.
