Praha postupně nahrazuje tradiční sodíkové výbojky veřejného osvětlení, které svítí teplým, oranžovým světlem, za bílá LED světla. Proti změně, která podle mnohých expertů může lidem i pražské přírodě způsobit potíže, se řada obyvatel hlavního města brání. Vznikla už dokonce petice s názvem „Chraňme pražskou noc! Nechceme škodlivé bílé světlo v ulicích“, kterou zatím podepsalo více než 10 tisíc lidí.
„Netrváme navždy na sodíkových výbojkách, ale popíráme, že je nutné výměnu dělat tak rychle, a zdůrazňujeme, že jsou tu jiné možnosti,“ říká v rozhovoru pro HN jeden z organizátorů petice a expert na osvětlení Hynek Medřický. Sám podniká v oboru a zabývá se zejména osvětlením interiérů.
Co se dočtete dál
- Praha nahrazuje tradiční sodíkové výbojky veřejného osvětlení, které svítí teplým, oranžovým světlem, za bílá LED světla. Proti změně, která může lidem i přírodě způsobit potíže, se řada obyvatel hlavního města brání.
- Co lidem a organizátorům petice proti výměně hlavně vadí?
- A čím by mohlo být možné a šetrné nynější světla nahradit?
