Apple v oblasti umělé inteligence zaspal, ale letos chce dva roky zpoždění dohnat. Firma nedávno oznámila dohodu s Googlem, který Applu dodá velký jazykový model pro Siri. Apple ho plánuje provozovat na svých serverech, aby zajistil uživatelům soukromí. Tím ale výrobce iPhonů jen začal.
Tento týden přišla překvapivější zpráva. Apple se rozhodl svým zákazníkům nabídnout plnohodnotný systém umělé inteligence, chatbota. Tato verze Siri bude dostupná ve stávajících zařízeních i v novince – nositelném zařízení určenému přímo pro umělou inteligenci.
Co se dočtete dál
- Jak mají vypadat dvě aktualizace Siri pro letošní rok.
- Co se má změnit na dříve oznámené spolupráci Applu a Googlu.
- Jak má vypadat zařízení Apple AI Pin a jak má fungovat.
