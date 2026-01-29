V Evropské unii se klamání tělem stalo pevnou součástí migrační a azylové rétoriky. Realizace Nového paktu o migraci je světlou ukázkou tohoto jevu. Politické strany na jedné straně chápou, že pro udržení volného pohybu pro obyvatele EU potřebují spolupracovat na ochraně vnější hranice a sjednocovat svoji azylovou politiku. Na druhé straně chce řada stran oslovovat tu část voličstva, která slyší na protiunijní agitaci.
Druhá Babišova vláda, kterou prezident jmenoval 15. prosince 2025, se nijak neodchyluje od tohoto trendu. V minulém volebním období strany současné vládní koalice nevybíravě útočily na Fialovu vládu za to, že vyjednala legislativu k Novému paktu o migraci. V současném volebním období se Babišovi ministři chystají na uvedení těchto zákonů do praxe.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní kroky vláda plánuje při zavádění pravidel Nového paktu o migraci.
- Jak bude v praxi fungovat mechanismus podmíněné solidarity.
- Jaké „inovativní řešení migrace mimo EU“ vláda zamýšlí prosazovat.
