Federální imigrační agenti v sobotu v americkém Minneapolisu zastřelili 37letého muže. Uvedli to šéf místní policie Brian O’Hara i další představitelé a úřady. Jedná se o druhou lednovou smrtelnou střelbu, ve které figurují federální agenti, poté co příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve stejném městě zastřelil Renée Goodovou. Podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS) byl muž ozbrojený a agent střílel v sebeobraně. Agentura AP uvedla, že zastřeleného muže identifikovali jeho rodiče, je jím Alex Pretti, zdravotník pracující na jednotce intenzivní péče. Podle očitých svědků měl Pretti v ruce mobil, nikoliv zbraň.
Guvernér státu Minnesota Tim Walz, který o střelbě mluvil s Bílým domem, vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odvolal několik tisíc příslušníků ICE z Minneapolisu. Označil je za „násilné a nevycvičené příslušníky“. K odchodu jednotek vyzval i starosta města Jacob Frey, který na základě několika videí odmítl verzi událostí podle DHS. Podle něj město čelí „invazi těžce ozbrojených agentů“, kteří mají pocit beztrestnosti. Podle Walze by vyšetřování měly vést státní orgány, a ne ty federální, protože nejsou důvěryhodné. Dodal, že justice státu Minnesota bude mít v případu poslední slovo. Uvedl také, že na základě videí, která viděl ohledně střelby, je vylíčení událostí ze strany federálních orgánů těžko uvěřitelné.
Prezident Trump, jenž nařídil deportace imigrantů, kteří do země nepřišli legální cestou, kritiku minnesotských politiků odmítl a považuje jejich prohlášení za podněcování vzpoury.
Na incident reagují i opoziční demokraté, kteří se chystají v Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Financování značné části federální vlády, včetně DHS a ministerstva obrany, vyprší 31. ledna. Prodloužení financování do září již schválila Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni. Zapotřebí je ale také schválení 100členným Senátem. I tam mají republikáni většinu, avšak nemají dost křesel na schválení zákonů bez podpory demokratů. Demokraté tvrdí, že legislativa, která zahrnuje financování široké škály vládních agentur, neobsahuje dostatečná omezení vztahující se na ICE.
V pátek protestovalo v Minneapolisu proti zásahům agentů ICE až 50 000 lidí, ačkoliv na místě panovaly velmi nízké teploty. Při jednom z protestů policie zadržela i několik desítek duchovních, kteří se shromáždili u zařízení, které ICE používá pro deportaci migrantů.
