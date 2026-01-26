Prezident Petr Pavel se o víkendu vyjádřil k několika zahraničněpolitickým záležitostem. Cílem západních zemí na Ukrajině musí být to, aby země už neztrácela další území a Rusko pochopilo, že na bojišti nevyhraje. Vyjednané mírové řešení potom musí být co nejspravedlivější pro napadenou Ukrajinu, řekl Pavel v sobotním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Upozornil také, že debaty o možné přítomnosti českých vojáků na Ukrajině po skončení bojů nyní považuje za hypotetické a na rozhodnutí je příliš brzy.
„Je pravda, že Rusko, vzhledem k mnohonásobně větším lidským zdrojům, má zatím převahu a pomalu, ale za cenu obrovských ztrát, postupuje,“ řekl Pavel. Zároveň zdůraznil, že Ukrajina za čtyři roky trvání konfliktu neztratila nic ze svého odhodlání bránit svou suverenitu.
Pavel také uvedl, že při lednové návštěvě Ukrajiny nedal žádný příslib ohledně poskytnutí českých letounů L‑159. Podotkl ale, že by podle informací od náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky prodej čtyř letadel významně nenarušil obranyschopnost Česka. Vláda prodej letounů odmítá, podle vyjádření ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) je armáda potřebuje.
„Ukrajina jakýkoli prostředek (protivzdušné obrany), ať to jsou řízené střely, drony proti dronům, případně L‑159, které zamýšleli použít proti větším dronům, opravdu nutně potřebuje. Postoj, který bych vyjádřil ‚nemáme, neprodáme, sami máme málo‘, je za takové situace neférový,“ řekl Pavel.
Prezident také v pořadu TV Nova hovořil o Čechovi, jenž byl vězněn ve Venezuele. Jak uvedl, rozhodujícím faktorem pro propuštění Jana Darmovzala byla americká vojenská intervence, při které byl zajat prezident Nicolás Maduro. Bez ní by snaha o vysvobození Čecha, na které se podíleli diplomaté i církevní představitelé, trvala mnohem déle. „Angažovaly se v tom desítky nebo stovky lidí, a dlouhodobě. Byli to lidé ze zastupitelských úřadů, konzulárních úřadů, lidé z církve,“ řekl Pavel. Sám v rozhovorech s hlavami států v regionu apeloval na to, aby se zasadily o Darmovzalovo propuštění.
Venezuelské úřady zadržely Darmovzala při jeho turistické návštěvě země v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít Madura a svrhnout tamní vládu. Česká diplomacie uvedla, že taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ. S podobnou záminkou Venezuela zadržela i další zahraniční občany.
