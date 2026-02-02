Obchodní přebytek Číny loni poprvé v historii překonal hranici bilionu dolarů a navzdory obchodním válkám i vysokým clům se zdá, že tamní exportní mašina funguje dál. Americký tlak sice mění strukturu obchodu, ale Peking si nachází nové cesty i nové trhy.
Jak odolná je skutečně druhá největší ekonomika světa? Skrývají rekordní čísla sílu, nebo spíš vnitřní slabiny? A co by měl Západ dělat s levnými čínskými technologiemi a rostoucí expanzí tamních firem?
O tom, jak číst čínskou ekonomiku bez zjednodušených soudů, mluví v rozhovoru pro HN ekonom a investor Dan Vořechovský, který se na jihovýchodní Asii dlouhodobě specializuje.
Co se dočtete dál
- Proč rekordní export neznamená, že je čínská ekonomika v dobré kondici.
- Co dnes skutečně brzdí spotřebu domácností.
- Které ukazatele sledovat jako varovné signály krize.
- A jak by měl Západ reagovat na levné čínské technologie.
