Pod tlakem důkazů z médií, padající podpory v průzkumech i obav republikánských politiků ustoupil prezident Donald Trump z tvrdého postupu protiimigrační policie ICE v Minnesotě. Tam v sobotu její příslušníci zabili už druhého člověka, který pro ně přitom nepředstavoval hrozbu, což vyvolalo vlnu protestů.
Z rozhovoru pro deník Wall Street Journal a Trumpových příspěvků na jeho sociální síti se většina členů administrativy dozvěděla, že z Minnesoty se stáhne část agentů ICE a jejich šéf Gregory Bovino se na krátkou dobu, která mu zbývá do důchodu, vrátí do Kalifornie hlídat hranici s Mexikem. Politická krize tím ale nekončí, protože jeden zásadní aspekt, který zmínila při vyjednávání o řešení akce v Minnesotě ministryně spravedlnosti Pam Bondiová, vyvolává dál obavy.
Co se dočtete dál
- Jak budou vypadat protimigrační akce ICE dál.
- Co chtěla ministryně Bondiová po Minnesotě za stažení agentů.
- Z čeho aktivisté podezírají Trumpovu administrativu, která shromažďuje voličské seznamy.
