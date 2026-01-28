Místy tak trochu absurdní debata o tom, proč Česko nemůže poslat na Ukrajinu podzvukové letouny L-159, ilustruje, jaké mýty panují ve veřejném prostoru o české pomoci Ukrajině. Zároveň je dokladem toho, že ani předchozí vláda premiéra Petra Fialy nemá ve všem čisté svědomí, i když má na svém kontě řadu prvenství v pomoci Ruskem napadené zemi: jako první dodala těžkou techniku, jako první podpořila vytvoření veřejné sbírky na zbraně a mezi prvními byl sám expremiér při cestě s polským a slovinským kolegou do téměř obleženého Kyjeva.
Zhruba od poloviny loňského roku totiž lidé, kteří měli ve státním aparátu na starosti pomoc Ukrajině, začali bít na poplach. Vláda o pomoci Kyjevu jen mluví, ale peníze i posílání konkrétního materiálu vysychají. Blížily se volby a téma pomoci Ukrajině bylo jedním z těch, na kterých si tehdejší opozice včetně extremistů honila triko.
Co se dočtete dál
- Proč Fialova vláda neudělala pro Ukrajinu víc.
- Letadla nejsou jediná.
- Co jsou důležitější témata než čtyři stroje pro Ukrajinu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.